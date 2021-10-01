Сантехник рассказал, как новосибирцам спустить воздух из батареи

В батареях часто копится воздух Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отопительный сезон у горожан часто начинаются проблемы с радиаторами, которые недостаточно нагреваются. Это может быть связано с тем, что в них накопился воздух. Специалист компании «Профсантехсервис» рассказал, что делать при возникновении такой проблемы.

— Спускать воздух с радиаторов нужно тогда, когда есть завоздушенность: радиатор где-то греет, а где-то не греет. Например, трубы теплые, а сам радиатор холодный — значит, вода по нему не циркулирует. Бывает, что какие-то отдельные секции радиатора не греют или у него, остается холодным верхняя часть, — рассказал КП-Новосибирск монтажник санитарно-технических систем Михаил Фоминых.

Для того, чтобы освободить воздух с батарей, нужно сбоку открыть так называемый кран Маевского. Перед тем как открыть его, необходимо под батареей подставить какую-то емкость. Далее должен быть шипящий звук, после которого пойдет струя воды. Как течение воды остановится, можно считать, что проблема решена, добавил специалист.

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