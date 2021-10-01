Полицейские ищут новосибирца, укравшего из женской сумочки 160 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская полиция ищет мужчину, укравшего из дамской сумочки более 160 тысяч рублей. По данным правоохранителей, он проник в подсобное помещение магазина на улице Станиславского днем 16 сентября. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража», — уточнили в ведомстве.

В полиции опубликовали видео, на которое попал подозреваемый. На кадрах он входит в подсобку, озирается, словно проверяет, есть ли кто-то в помещении. Далее на видео он, судя по всему, удирает с «добычей».

Полицейские просят всех, кто узнал подозреваемого, позвонить по номерам: (383) 232-16-71, +7-913-938-25-96. Анонимность гарантирована.

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