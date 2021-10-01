Новосибирский хирург, попавшийся на взятке, получил штраф.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор экс-хирургу Городской больницы № 4. Весной 2020 года врач попался на получении взятки. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области в пятницу, 1 октября.
— Суд установил, бывший хирург через посредника получил взятку в размере 3750 рублей. За эту сумму он незаконно выдал больничный местной жительнице. При этом не провел ей медицинского осмотра, — уточнили в прокуратуре.
Известно, медик признал вину в содеянном и раскаялся.
За получение взятки суд приговорил врача к штрафу. Ему придется выплатить 25 тысяч рублей.
Пока приговор суда в законную силу не вступил.
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