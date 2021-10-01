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Общество1 октября 2021 7:13

Новосибирский хирург, попавшийся на взятке, получил штраф

Он незаконно выдал больничный и взял за это 3750 рублей
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирский хирург, попавшийся на взятке, получил штраф.

Новосибирский хирург, попавшийся на взятке, получил штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор экс-хирургу Городской больницы № 4. Весной 2020 года врач попался на получении взятки. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области в пятницу, 1 октября.

— Суд установил, бывший хирург через посредника получил взятку в размере 3750 рублей. За эту сумму он незаконно выдал больничный местной жительнице. При этом не провел ей медицинского осмотра, — уточнили в прокуратуре.

Известно, медик признал вину в содеянном и раскаялся.

За получение взятки суд приговорил врача к штрафу. Ему придется выплатить 25 тысяч рублей.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.

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