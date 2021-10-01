В Новосибирске минивэн столкнулся с двумя трамваями. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 1 октября, новосибирец-торопыжка на «Тойоте» заблокировал движение на трамвайных путях. Видимо, чтобы сэкономить время, он решил проскочить между двумя встречными трамваями на улице Богдана Хмельницкого. Его необдуманный порыв обернулся ДТП. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— Сложно объяснить на что рассчитывал водитель минивэна Toyota Estima Lucida, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших. Один большой минус — авария заблокировала движение по трамвайным путям в двух направлениях.

Подписчиков паблика ситуация даже позабавила. Они написали об этом в комментариях к посту.

— Выглядит как анекдот!

— Шах и мат в два хода! — написали новосибирцы.

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