Полицейские помогли найти пенсионера, три дня плутавшего в лесу под Новосибирском

Пенсионера нашли вечером 15 сентября. Фото: ГУ МВД РФ по НСО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция Новосибирска нашла заблудившегося в лесу 75-летнего пенсионера, который 12 сентября ушел собирать ягоды в районе деревни Ревунки Убинского района и не вернулся. Тревогу забил сын пожилого сибиряка.
— Ближе к вечеру 15 сентября участковый уполномоченный полиции с вертолета заметил разыскиваемого у кромки леса и подал знак экипажу о снижении, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Поиски мужчины усложнялись тем, что местность была болотной, поэтому пришлось задействовать авиацию. Мужчину нашли в 20 километрах от деревни Ревунки. Выжил новосибирец благодаря небольшому запасу еды и навыкам ориентирования.
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