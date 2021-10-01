Полицейские помогли найти пенсионера, три дня плутавшего в лесу под Новосибирском

Пенсионера нашли вечером 15 сентября. Фото: ГУ МВД РФ по НСО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Новосибирска нашла заблудившегося в лесу 75-летнего пенсионера, который 12 сентября ушел собирать ягоды в районе деревни Ревунки Убинского района и не вернулся. Тревогу забил сын пожилого сибиряка.

— Ближе к вечеру 15 сентября участковый уполномоченный полиции с вертолета заметил разыскиваемого у кромки леса и подал знак экипажу о снижении, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Поиски мужчины усложнялись тем, что местность была болотной, поэтому пришлось задействовать авиацию. Мужчину нашли в 20 километрах от деревни Ревунки. Выжил новосибирец благодаря небольшому запасу еды и навыкам ориентирования.

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