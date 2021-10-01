Сибирячка, зарезавшая приятеля, пойдет под суд. Фото: СК РФ по НСО.
В Новосибирской области будут судить жительницу Куйбышева. Летом 2021 года 44-летняя сибирячка жестоко расправилась с приятелем. В отношении нее завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
— Следствие установило, 23 июля обвиняемая вместе с 39-летним приятелем были в квартире дома 12 в микрорайоне Южный — они распивали спиртное. Примерно в шесть утра они поссорились. В ходе конфликта сибирячка схватилась за кухонный нож. Она несколько раз ударила им мужчину в область груди. Затем, вероятно немного остыв, вызвала на место полицию и скорую. Пострадавшего госпитализировали — в больнице он умер, — уточнили подробности в СК.
На время следствия женщину отправили в СИЗО. Вины в содеянном она не признала.
В настоящий момент уголовное дело в отношении сибирячки направили в суд — в ближайшее время там его рассмотрят по существу.
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