В Новосибирске долгострой на Есенина достроят за счет реализации МИП. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске с помощью механизма масштабных инвестиционных проектов заканчивается возведение пятого и шестого подъездов долгостроя на улице Есенина, 65. Также возобновили работы на третьей очереди дома — 7-1 и 8-1 подъезды также планируют доделать благодаря реализации МИПов. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

В четверг, 30 сентября, замминистра строительства региона Алексей Колмаков провел выездное совещание, на котором обсудил перспективы строительства проблемного дома на Есенина. По его словам, этот объект — очень сложный. Речь о том, что четыре подъезда многоэтажки уже заселены, а еще четыре — разделили на очереди, так как их должны были возвести разные застройщики.

— Мы разработали алгоритм выхода из ситуации для каждой очереди. Так, для достройки второй очереди — 5 и 6 подъездов — реализуется масштабно-инвестиционный проект. Первые средства в рамках МИП, заключенного с ГК «Вира-Строй», уже начали поступать на счет ЖСК. По первому МИП на достройку будет направлено 28 млн рублей. Кроме того, сегодня проходит согласование инвестпроекта, в рамках которого будет передано еще 15 млн рублей на достройку объекта. Это позволит полностью решить вопрос 88 дольщиков. Таким же способом планируется достраивать и третью секцию долгостроя — 7 и 8 подъезды, — заявил Колмаков.

По его словам, когда строительство наконец завершат, долгожданную недвижимость получат еще 154 дольщика.

Сейчас в доме на Есенина обустроили перегородки в подъездах и квартирах, установили отопление, электрические системы, водоснабжение и застеклили лоджии. Предстоит завершить внутреннюю отделку квартир, а также установить в доме противопожарную систему.

По данным мэрии, из бюджета Новосибирской области выделили субсидии, чтобы подключить долгострой к инженерным сетям, оборудовать в нем лифты и благоустроить территорию. Сумма господдержки для достройки высотки составляет 61, 2 миллионов рублей.

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