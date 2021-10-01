Пробки в Новосибирске на утро 1 октября 2021 года: затор на улице Ватутина. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 1 октября 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Блюхера и Покрышкина. Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Движение по улице Студенческой и по проспекту Карла Маркса также затруднено. Кроме того, пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Кирова, Гурьевской и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 1 октября, достиг 6 баллов.

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