В Новосибирске «Лада» на скорости врезалась в забор. Фото: "АСТ-54".
В Заельцовском районе Новосибирска легковушка на скорости влетела в забор. Инцидент случился вечером в четверг, 30 сентября, на площади Калинина. Кадры аварии появились в соцсети.
— Седан Lada Priora влетел в забор, огораживающий недавно построенную трамвайную остановку, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
На кадрах с места ДТП видно, легковушка получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло переднюю часть.
На месте работали сотрудники ДПС. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.
По словам очевидцев, происшествие обошлось без пострадавших.
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