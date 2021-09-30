В Новосибирске подросток без прав насмерть сбил мужчину

Поздно вечером, 30 сентября, в Новосибирске произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Поздно вечером, 30 сентября, в Новосибирске произошло смертельное ДТП. В Калининском подросток сбил мужчину, переходившего дорогу.
— Сегодня, около 22:37 18-летний парень без прав ехал по улице Магистральной, со стороны улицы Солидарности в сторону Пашинского шоссе. Около дома №3 по улице Магистральной он сбил 54-летнего мужчину, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Мужчина получил столь серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Сейчас на месте ДТП следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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