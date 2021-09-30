Новосибирцы просят создать новый транспортный узел в Академгородке

На совещании в главном корпусе НГУ обсудили возможность создания транспортного узла «Университет».

На совещании в главном корпусе НГУ обсудили возможность создания транспортного узла «Университет». Инициатива данного проекта принадлежит областному правительству, прорабатывать вопрос его создания начали еще год назад.

— Планируется, что располагаться транспортный узел будет в 800 метрах от Новосибирского госуниверситета. Сюда планируется организовать подвозные маршруты. Ведь транспортная ситуация в Академгородке сейчас довольно загруженная: каждый день там совершается 1171 рейс общественного транспорта, 73 рейса проходят только за один час. А новая развязка позволит разгрузить улично-дорожную сеть, — сообщает издание «Навигатор». — Остановка «Цветной проезд» останется транзитной, а конечную перенесут на ТПУ «Университет». На полосе отчуждения железной дороги, где нет зеленых насаждений, будут созданы перехватывающие парковки, разворотная площадка, для водителей общественного транспорта организуют нормальные бытовые условия, чего сейчас на конечной остановке остро не хватает. Пассажиропоток здесь должен будет составлять от 1500 до 3000 человек в сутки.

Как пояснил председатель студенческого профсоюза Константин Ломов среди студентов НГУ был проведен опрос, и большинство ребят поддержали идею создания новой станции и строительство нового транспортного узла. А вот среди жителей района нашлись как сторонники перемен, так и их противники, настаивающие на необходимости рассмотреть альтернативные решения. Сейчас в администрации ждут от жителей обратную связь.

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