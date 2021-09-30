Новосибирские пенсионеры получат подарки и билеты в кино за вакцинацию от коронавируса

Сибирякам старше 65 лет, прошедшим вакцинацию от коронавируса, вручат специальные подарки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 1 по 10 октября пройдет акция в рамках которой всем сибирякам старше 65 лет, прошедшим вакцинацию от коронавируса, вручат специальные подарки. Действовать акция будет в 13 пунктах вакцинации.

— Пенсионерам вручат подарочные наборы от муниципальной аптечной сети и билеты в кино, — сообщили в областном правительстве.

Кабинеты вакцинации отрыты в будние дни с восьми утра до восьми вечера, в выходные дни — с девяти утра до трех часов дня. С собой желающим поставить прививку нужно будет иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Список участвующий в акции пунктов можно найти на сайте правительства региона.

Напомним, по данным областного минздрава за 22 сентября в Новосибирской области однократно вакцинированы 729 097 жителей, что составляет 33,4 % взрослого населения.

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