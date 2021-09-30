В Новосибирске женщина попала под две иномарки: она погибла на месте

«Лексус» сбил женщину, переходившую дорогу: ее отбросило под колеса другого автомобиля. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске, вечером 30 сентября, «Лексус» сбил женщину, переходившую дорогу: ее отбросило под колеса другого автомобиля. ДТП случилось в Первомайском районе города.

— Сегодня, в 19:30 55-летний водитель автомобиля «Лексус» ехал по улице Одоевского со стороны улицы Пришвина в сторону улицы Твардовского. Около дома №14 по улице Одоевского он сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — От удара женщину отбросило под колеса встречного автомобиля Renault, за рулем которого был 35-летний водитель.

Удар был такой силы, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работала оперативно-следственная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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