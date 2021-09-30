Волосы сильно пересушены. Фото: vk.com/mm_blacklist

Сибирячка пожаловалась на испорченные волосы после бьюти-процедур. Женщина решила сделать ламинирование волос и нашла мастера через социальные сети.

— Пришла с нормальными волосами, которым просто не хватало блеска, ушла с сухими волосами и чудесным пушком, предполагаю, что волосы просто сожгли. На фото кажется, что если не брать во внимания пушок, блеск есть, но после второго мытья нет и его. — пишет недовольная клиентка в социальных сетях.

По словам сибирячки, процедура длилась 50 минут, хотя должна быть намного больше.

— Больше всего мне жалко испорченные волосы, — сетует женщина.

В комментариях под постом жительницу Новосибирска поддержали другие пользователи:

— Она вам его пересушила. неправильно подобрала состав, температуру.

— Вот вам результат экономии!

— Поле отзывов мне стало страшно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.