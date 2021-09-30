Волосы сильно пересушены. Фото: vk.com/mm_blacklist
Сибирячка пожаловалась на испорченные волосы после бьюти-процедур. Женщина решила сделать ламинирование волос и нашла мастера через социальные сети.
— Пришла с нормальными волосами, которым просто не хватало блеска, ушла с сухими волосами и чудесным пушком, предполагаю, что волосы просто сожгли. На фото кажется, что если не брать во внимания пушок, блеск есть, но после второго мытья нет и его. — пишет недовольная клиентка в социальных сетях.
По словам сибирячки, процедура длилась 50 минут, хотя должна быть намного больше.
— Больше всего мне жалко испорченные волосы, — сетует женщина.
В комментариях под постом жительницу Новосибирска поддержали другие пользователи:
— Она вам его пересушила. неправильно подобрала состав, температуру.
— Вот вам результат экономии!
— Поле отзывов мне стало страшно.
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