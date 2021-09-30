В Новосибирске росгвардейцы отметили день спецназа

В новосибирском отряде «Ермак» Росгвардии отметили день спецназа. Фото: Росгвардия по Новосибирской области

В новосибирском отряде «Ермак» Росгвардии отметили день спецназа. Открыли церемонию праздника военные возложением цветов к памятнику погибшим бойцам.

— Сегодня страна чествует мужчин, которые посвятили свою жизнь силам специального назначения, служа Отечеству. Этот день воплотил в себя все те традиции, которые были заложены воинами спецназа всех поколений. Отрадно, что с каждым годом все больше молодых бойцов проходит «школу мужества» в отряде «Ермак», — обратился к военнослужащим первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Бочаров.

На плацу подразделения состоялось награждение офицеров и личного состава отряда, а потом бойцы «Ермака» выступили перед гостями и сослуживцам, продемонстрировав все те навыки, которые необходимы спецназовцу при выполнении служебно-боевых задач.

В фойе культурно-досугового центра гости могли посмотреть выставку вооружения, образцов экипировки и снаряжения подразделений спецназа. А завершилось мероприятие праздничным концертом, где зрителям показали документальный фильм об истории отряда.

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