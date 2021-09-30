В душевой отремонтированного общежития НГУ вздулся потолок

Студенты НГУ пожаловались на плохое состояние недавно отремонтированного общежития №8\2. Фото: "Ненаучный городок"

Студенты НГУ пожаловались на плохое состояние недавно отремонтированного общежития №8\2. По словам сибиряков, в здании проблемы с сантехников и проводкой, а в некоторых комнатах едва ли не рушится потолок.

— Я заселился в 8/2 меньше недели назад. Сначала все было хорошо. В моем блоке пока что только душ «танцует». Но это после ремонта! У других же людей вообще текут потолки в комнатах, прямо из ламп, выбивает пробки при включении зарядок в розетки, обваливается потолок в душе», — рассказал изданию Сибкрай.ru первокурсник Семен.

В одной из комнат на третьем этаже здания потолок в душевой и вовсе начал проваливаться потолок. При этом, как рассказывали другие студенты, в комнате наверху все было сухо. Ребята предполагают, что протечка произошла прямо в трубах над этажами. Сейчас душевую комнату в общежитии закрыли на ремонт.

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