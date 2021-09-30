В Усть-Тарском районе похоронили последнего ветерана Великой Отечественной войны

Ветерана наградили 11 медалей. Фото: предоставлено местными жителями

Сегодня 30 сентября в Усть-Тарском районе Новосибирской области похоронили последнего ветерана Великой Отчественной войны. Похороны прошли в деревне Новоалександровка.

— Михаил Николаевич Магарин родился в 1927 году в деревне Новоалександровка. Большая часть его жизни прошла именно там. На фронт сибиряка призвали в 1944 году. Он служил в 223 полку, а после работал на секретном заводе в Юрге, — рассказали КП-Новосибирск в сельсовете.

Именно на заводе Михаил Николаевич познакомился со своей женой и уже в конце 50-х годов вернулся в родную деревню. Там он работал в животноводстве, местном совхозе, а позже стал механиком.

Михаил Николаевич получил 11 наград среди которых медаль Жукова, медаль за победу над Германией и многие другие.

КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким умершего ветерана.

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