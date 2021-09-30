Отремонтированная поликлиника в новосибирском Пашино начнет работать в октябре

Работы планируется завершить в октябре. Фото: Правительство Новосибирской области

Капитальный ремонт взрослой поликлиники городской больницы № 4 в Пашино проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения под контролем регионального минздрава. Работы планируется завершить в октябре. В поликлинике не просто обновят коммуникации и интерьер, поменяется концепция организации медпомощи.

Там будет оборудовано два новых отдельных входа: в фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ и в кабинет фтизиатра. После ремонта все потоки пациентов будут полностью разделены. У главного входа оборудуют подъемник для посетителей с особыми потребностями. Будут также проведены наружные работы: отремонтированы будут входная зона, крыльцо. Внутри здания заменят электропроводку, систему водоснабжения, канализацию, вентиляцию и пожарную сигнализацию.

Всего работы обошлись в 32 миллиона рублей. Еще 27 миллионов рублей ушло на оборудование. Фото: Правительство Новосибирской области

В обновленной поликлинике появятся открытая регистратура, электронная очередь, колл-центр, отделение диспансеризации. Хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, терапевтическое отделения, женская консультация, стоматология — разместятся в отдельном крыле. Всего работы обошлись в 32 миллиона рублей. Еще 27 миллионов рублей ушло на оборудование.

— Мы закупили две эндоскопические стойки, к ним дополнительное оборудование — для обработки. Также купили гинекологическое оборудование. Новые цифровые маммограф и флюорограф получили еще в прошлом году. На сегодня поликлиника укомплектована всем необходимым современным оборудованием, — пояснил главврач медучреждения Андрей Денисов.

Сейчас ремонт поликлиники завершен уже на 95%, полностью закончить работы планируется 10 октября. При этом, на время ремонта поликлиника функционировать не прекращала: кабинеты распределялись поэтапно по мере готовности. Часть врачей работала в стационаре больницы.

ОФИЦИАЛЬНО

С 2021 года в регионе стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная Правительством региона. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.

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