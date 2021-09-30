В Новосибирской области садик закрыли из-за вспышки ОРВИ

ОРВИ заболели больше 50% дошколят. Фото: Иван Макеев

В Новосибирской области детский сад закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. В группах заболело больше 50% дошколят. Они сидят дома с 27 сентября по 3 октября.

— У нас и из-за коронавируса отправили на дистанционное обучение 8 класс в школе. У одного из учеников был положительный тест. Решили перестраховаться, — рассказал КП-Новосибирск директор школы в селе Яркуль Усть-Тарского района Новосибирской области.

На сегодняшний день всего 2 семьи в селе сидят на карантине из-за COVID-19. По словам местных жителей, сейчас все массовые мероприятия отменены и пока что не планируются.

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