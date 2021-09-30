Более 2,6 тысяч сибиряков обучились в школах родственного ухода в 2021. Фото: предоставлено правительством НСО.

В Новосибирской области действует 41 школа родственного ухода. Все они реализованы в рамках пилотного проекта по системе долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. По данным правительства Новосибирской области, услугами таких школ в 2021 году воспользовались уже 2503 сибиряка.

Так, замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов стал участником пресс-тура в рабочий поселок Коченево, где действует школа родственного ухода.

— Это одно из приоритетных направлений пилотного проекта по формированию в регионе системы долговременного ухода проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект реализуется под контролем региональных властей, — подчеркнули в правительстве Новосибирской области.

Известно, что основная аудитория слушателей в школе — родственники, в семьях которых живут старики и инвалиды, частично или полностью утратившие навыки самообслуживания. Такие люди остро нуждаются в помощи и заботе.

Для слушателей школы предусмотрена обширная программа. Так, они изучают правила питания и кормления, основы геронтологии, профилактику осложнений различных заболеваний, а также то, как правильно использовать средства реабилитации. Занятия в школе помогают организовывать для людей с ограниченными возможностями оптимальный уровень жизни в домашних условиях в кругу родных.

По мнению специалистов, участие в обучающих курсах не только наполняет нужными знаниями, но еще и психологически поддерживает сибиряков.

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