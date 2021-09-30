В Новосибирске начался прием волонтеров на Молодежный чемпионат мира по хоккею

В Новосибирске начался прием волонтеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2023. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске начался прием волонтеров на МЧМ-2023. О старте кампании стало известно в четверг, 30 сентября. Замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова рассказала, на МЧМ-2023 волонтеры смогут поработать организаторами, экскурсоводами и журналистами.

— Волонтеры — это люди, у которых огромное сердце, они способны оказать огромную организационную поддержку при проведении соревнований. В регионе очень сильный волонтерский корпус, и мы подготовимся встречать участников и гостей на высоком организационном уровне. Всего на первенстве будет задействовано порядка 600 волонтеров, они будут работать на 21 функциональном направлении, — сообщила Марина Курносова.

Марина Курносова напомнила, МЧМ-2023 начнется 26 декабря 2022 года. Волонтеров будут усиленно готовить к предстоящему чемпионату. Подать заявку на участие могут все желающие.

По словам Курносовой, волонтерские направления будут охватывать 4 основные группы. Так, в планах задействовать 418 волонтеров в общей направленности — они будут взаимодействовать с разными клиентскими группами. Также будут работать 68 волонтеров -специалистов, которым потребуются профессиональные знания. Сюда относятся медики, журналисты и, к примеру, переводчики. На МЧМ-2023 предусмотрели и спортивных волонтеров — тех, кто будет отвечать непосредственно за подготовку спортивных объектов. Кроме того, будут и городские волонтеры — они начнут работать с гостями, к примеру, проводить для них экскурсии. При этом все добровольцы пройдут специальную подготовку — обучающие программы, состоящие из 4-х блоков.

По данным правительства Новосибирской области, для всех волонтеров будут организованы бесплатные сервисы. Так, для них предусмотрят бесплатные питание, транспортные перевозки, форму и т.д. Мотивацией для них станет взаимодействие со знаменитыми спортсменами. Также лучшие волонтеры получат награды и поощрения.

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