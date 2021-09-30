В Новосибирске будут судить экс-замначальника колонии, покрывавшего наркопритон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске под суд пойдет бывший замначальника колонии. Его обвиняют по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Мужчина попался на покрывательстве наркопритона в исправительном учреждении. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, бывший замначальника удалил записи камер видеонаблюдения колонии, не зарегистрировал незаконный оборот наркотиков в учреждении, которыми и отравился один из заключенных. А также не зафиксировал факт получения повреждений заключенным. Своими действиями экс-замначальника ИК повлек существенные нарушения прав и интересов граждан. Он нарушил уголовное законодательство по охране прав человека от преступлений, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу.

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