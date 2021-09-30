Погода в Новосибирске на 1 октября 2021 года: как начнется второй месяц осени

По-прежнему будет пасмурно и сыро. Фото: Иван Макеев

Погода в Новосибирске на 1 октября 2021 года: температура приблизится к нулю и продолжат идти дожди. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +4…+6 градусов, ночью — +1...+3. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. По Новосибирской области будет +2…+7 градусов днем и 0…+5 градусов ночью, при прояснениях — до -5 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную день с небольшим дождем. Днем и ночью температура будет держаться около +5…+6.

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