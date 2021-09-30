На борту самолета, летящего рейсом Анталья-Новосибирск, произошло задымление . Фото: Иван МАКЕЕВ

Инцидент произошел на борту самолета, летящего рейсом Анталья-Новосибирск. После прибытия в Толмачево экипаж воздушного судна доложил о том, что до посадки в хвосте самолета произошло задымление. Информация об этом появилась в Телеграм-канале Aviaincident.

— 29 сентября за 01:40 до посадки появились запах гари и незначительное задымление в хвосте самолета. На борту отключили питание в задней галерее: кофейники, печи. После чего задымление и запах гари исчезли, — говорится в опубликованном сообщении.

По предварительным данным, посадка прошла в штатном режиме.

В пресс-службе Толмачево корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что не обладают информацией о случившемся.

КП-Новосибирск отправила запрос в АО «Авиакомпанию Россия», которой принадлежит самолет — Боинг-737, с просьбой прокомментировать инцидент.

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