Сибирячка, незаконно получившая соцвыплаты на 1,3 миллиона рублей, пойдет под суд. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирской области будут судить 47-летнюю женщину, незаконно получившую соцвыплату в размере 1 377 000 рублей. В отношении нее завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в четверг, 30 сентября.

— Следствие установило, сибирячка в желании получить социальную выплату по специальной программе для строительства собственного жилья, в размере 1 377 000 рублей, в 2013 году предоставила в отдел администрации Чановского района пакет документов. В нем был подложный трудовой договор о том, что она якобы трудится в сельхоз организации, а еще и данные о том, что семье женщины требуется улучшить жилищные условия. При этом на момент предоставления документов площадь жилья женщины не соответствовала условиям, которые бы позволили претендовать на такую выплату — она и так жила в большом по площади, благоустроенном доме, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Выплату аферистке все же предоставили. Так, с 2014 по 2015 годы она получила 1 377 000 рублей и распорядилась деньгами на свое усмотрение.

В начале сентября 2021 у сибирячки арестовали средства на личных счетах и машину. Сумма, на которую наложили арест, составила 1 646 731 рубль.

Уголовное дело в отношении мошенницы направили в суд. Там его в скором времени рассмотрят по существу.

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