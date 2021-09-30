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Общество30 сентября 2021 10:10

В Новосибирске на строительство ЛДС привлекут 60 осужденных

Об этом заявили в Минстрое
Мария ГРИГОРЯН
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Заключенные будут помогать строителям

Заключенные будут помогать строителям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске увеличат число заключенных, задействованных в строительстве ледового дворца «Новосибирск Арена». Сейчас вместе со строителями над комплексом трудятся 50 заключенных, еще 10 присоединится к работе. Об этом в разговоре с РБК заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

— На заключенных будет ответственность за уборку территории, земляных работах, подготовительных работах под устройство полов в здании ЛДС, — рассказал министр.

Также он отметил, что заключенных не будут привлекать к строительным работам на других объектах.

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