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Здоровье30 сентября 2021 9:14

В Новосибирске число заболевших за сутки выросло до 176

Оперативный штаб областного правительства опубликовал свежую статистику
Надежда РЫЖКИНА
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За последний день умерли еще 10 человек.

За последний день умерли еще 10 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 30 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 человек. Число заболевших вернулось к показателям месячной давности.

— Умерли трое мужчин 58, 59 и 89 лет и женщины в возрасте 58, 61, 62, 66, 68, 69 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 985 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 176 человек, с выздоровлением выписали 105 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 542 случая коронавируса, в том числе у 5 311 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 437 пациента.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 850 пациентов, в том числе 28 детей. В отделениях реанимации находятся 198 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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