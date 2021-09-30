В Новосибирской области назначили нового начальника Погрануправления ФСБ, его представили губернатору Андрею Травникову. Фото: правительство НСО.

В четверг, 30 сентября, Андрей Травников встретился с Сергеем Стрельниковым — начальником Управления кадров Пограничной службы ФСБ РФ. На встрече главе региона представили нового начальника Пограничного управления ФСБ РФ по области Алексея Знаменского. Он получил должность 20 сентября 2021 года.

На встрече отметили богатый профессиональный и жизненный опыт нового начальника. Так, Стрельников подчеркнул, что работа, организованная в Погрануправлении ФСБ РФ по Новосибирской области, находится в надежных руках. Ее продолжат в системном и качественном режиме.

В свою очередь Андрей Травников заявил, что региональное правительство поддержит новое руководство Погрануправления. Губернатор также пожелал успехов Алексею Знаменскому.

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