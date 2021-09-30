В Новосибирске арестовали члена ОПГ, переправившей за границу 400 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 30 сентября, стало известно о задержании еще одного участника преступной группировки, выводившей валюту за рубеж. Восьмого члена ОПГ, 30-летнего новосибирца, задержала Сибирская оперативная таможня.

— Задержанный занимался поиском подставных физических лиц. Он сопровождал их в банк для отправки денежных переводов и выплаты вознаграждения. Когда доказательства были собраны, было установлено, что новосибирец скрывался в Новокузнецке. Его нашли и этапировали в Новосибирск. После чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

По данным Управления, банда злоумышленников промышляла с 2017 по 2021 годы. За это время им удалось вывести за границу свыше 400 миллионов рублей. Их незаконную деятельность пресекли в феврале 2021 года. По факту преступлений возбудили несколько уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой».

— В общей сложности арестовали 8 злоумышленников. Весной задержанную в феврале группу лиц, состоявшую из организатора и пяти сообщников, граждан России и Киргизии, пополнила бывшая банковская сотрудница. Она пользовалась своим служебным положением для воплощения планов организатора ОПГ, а затем уволилась из банка и скрывалась в Москве. Новосибирец стал последним членом ОПГ, которого задержали, — добавили в Сибирском таможенном управлении.

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