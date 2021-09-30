Два новосибирских депутата досрочно вышли из состава Заксобрания

Они будут представлять интересы региона в Госдуме
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске два депутата Заксобрания: Олег Иванинский и Александр Аксененко досрочно сложили свои полномочия. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Ранее чиновники были избраны в Госдуму на прошедших выборах.
— Постановлением сессии Александр Аксененко и Олег Иванинский выведены из составов комитетов и комиссий Заксобрания. Заявления депутатов о сложении полномочий рассмотрены комиссией, — сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.
Председатель регионального парламента Андрей Шимкив поздравил коллег и выразил надежду, на то, что депутаты будут достойно отстаивать интересы Новосибирской области в Госдуме.
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