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Общество30 сентября 2021 8:03

Два новосибирских депутата досрочно вышли из состава Заксобрания

Они направятся в Москву для представления интересов области
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Они будут представлять интересы региона в Госдуме

Они будут представлять интересы региона в Госдуме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске два депутата Заксобрания: Олег Иванинский и Александр Аксененко досрочно сложили свои полномочия. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября. Ранее чиновники были избраны в Госдуму на прошедших выборах.

— Постановлением сессии Александр Аксененко и Олег Иванинский выведены из составов комитетов и комиссий Заксобрания. Заявления депутатов о сложении полномочий рассмотрены комиссией, — сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Председатель регионального парламента Андрей Шимкив поздравил коллег и выразил надежду, на то, что депутаты будут достойно отстаивать интересы Новосибирской области в Госдуме.

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