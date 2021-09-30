В Минздраве прокомментировали заболеваемость вирусом Коксаки у новосибирских детей

Высыпания на теле детей стали замечать родители
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В четверг, 30 сентября, появилась информация, что новосибирские дети стали чаще заражаться вирусом Коксаки. Такие данные опубликовали СМИ. По словам родителей маленьких сибиряков, симптомы у всех одинаковы: температура и сыпь по телу. Минздрав области прокомментировал КП-Новосибирск такую ситуацию: в ведомстве рассказали, что этот вирус входит в группу энтеровирусов и является одним из возбудителей инфекции ЭВИ.
— За 8 месяцев 2021 года случаев заболевания ЭВИ на территории Новосибирской области не было зарегистрировано. Так, например, в 2020 году было выявлено 2 случая заражения, — рассказал КП-Новосибирск представитель Минздрава.
В ведомстве также отметили, что не ведут отдельно статистику заболевания Коксаки. Однако, по данным, которые передает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, неблагополучными по энтеровирусным инфекциям в 13 регионах России ЭВИ все же наблюдается. Новосибирская область в эту статистику не входит.
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