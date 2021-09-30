«Ростелеком» в Новосибирске получил награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил диплом и сертификат конкурса, подтверждающие официальный статус «Надежный партнер».

В юбилейном соревновании приняли участие организации из 30 отраслей экономики, в том числе из сферы машиностроения, легкой промышленности и стройиндустрии, транспорта, связи, сельскохозяйственного производства. Победителей определяли по нескольким критериям, среди прочего экспертная комиссия оценивала объем производства, положение компании на рынках и динамику развития за несколько лет.

- Очень приятно видеть руководителей предприятий, которые уже неоднократно становились победителями конкурса. Я желаю им и дальше оставаться на том же уровне и быть лидерами в конкурентной борьбе. А тем, кто стал лучшим впервые, желаю удержаться на лидерских позициях, потому что это очень сложно, - сказал на церемонии награждения Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Новосибирский филиал компании в 2020 году одним из первых в стране завершил работы в рамках первого этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Благодаря этому жители 279 населенных пунктов региона с населением от 250 до 500 человек были обеспечены бесплатным доступом в интернет. В прошлом году «Ростелеком» также построил базовые станции сотовой связи в 43 селах и деревнях региона, в которых проживает почти 15 тысяч человек. Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2.

- Прошлый год был непростым для всех предприятий региона, потому что приходилось привыкать к ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. Но «Ростелекому» удалось сохранить темп работ и даже прирасти по количеству абонентов, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Наши технологии позволяют бизнесу и жителям всей области пользоваться скоростным интернетом, подключать цифровые сервисы и оставаться всегда на связи.