Сферу интеллектуальной собственности начнут развивать в Новосибирской области

Губернатор подписал трёхстороннее соглашение. Фото: Правительство НСО

Власти Новосибирской области будут развивать сферу интеллектуальной собственности. Губернатор Андрей Травников подписал в среду, 29 сентября, трехстороннее соглашение с заместителем министра экономического развития страны и руководителем Федеральной службы.

— Для нас работа с интеллектуальной собственностью, ее правовая охрана имеют особое значение. Наш регион показывает огромный потенциал в этом вопросе. Мы не просто планируем переход к экономике знаний, а уже находимся на стадии перехода. Для поддержки этого движения нам важно развитие инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности, — отметил глава региона.

Минэкономразвития и Роспатент помогут региону в подготовке кадров в этой сфере и внедрить новые технологии. Подписанное оглашение в целом поможет развить это направление.

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