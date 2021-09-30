Сферу интеллектуальной собственности начнут развивать в Новосибирской области

Губернатор подписал трёхстороннее соглашение. Фото: Правительство НСО
Власти Новосибирской области будут развивать сферу интеллектуальной собственности. Губернатор Андрей Травников подписал в среду, 29 сентября, трехстороннее соглашение с заместителем министра экономического развития страны и руководителем Федеральной службы.
— Для нас работа с интеллектуальной собственностью, ее правовая охрана имеют особое значение. Наш регион показывает огромный потенциал в этом вопросе. Мы не просто планируем переход к экономике знаний, а уже находимся на стадии перехода. Для поддержки этого движения нам важно развитие инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности, — отметил глава региона.
Минэкономразвития и Роспатент помогут региону в подготовке кадров в этой сфере и внедрить новые технологии. Подписанное оглашение в целом поможет развить это направление.
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