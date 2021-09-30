Новосибирский производитель медицинской одежды на 37% увеличил производство продукции благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в компании «Здравмедтех-Новосибирск» в марте 2021 года. В качестве пилотного был выбран поток по производству комплекта одежды и белья хирургического одноразового стерильного.

Для оптимизации был реконструирован эталонный участок – цех упаковки. Площадь цеха увеличена на 400 кв. метров. Специалисты разделили производственные потоки стерильной и нестерильной продукции за счет выстраивания двух линий. Закуплено новое оборудование.

- Участие в национальном проекте позволило нам иначе взглянуть на свою работу, увидеть потери. Специалисты Регионального центра компетенций АИР провели анализ нашей деятельности и помогли реконструировать работу ключевого цеха. На пилотном потоке на 37% увеличена выработка продукции в смену, на 29% снижен уровень незавершенного производства, на 19% сокращено время протекания процесса, - сказал генеральный директор «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

В планах предприятия продолжать наращивать объемы производства. С 1 октября планируется открыть производство на 50 рабочих мест в Чулыме и с ноября аналогичное в Барабинске. Также компания запустила новый корпус площадью 1 тыс. кв. метров.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» уже стали более 45 новосибирских компаний. К 2024 в проект должно войти почти 200 новосибирских компаний.