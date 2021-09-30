В Новосибирской области появится плантация для выращивания семян сосны

В регионе уже восстановлен лес на площади 4,9 тыс. га Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирской области начнут выращивать семена сосен в рамках нацпроекта «Экология», плантация появится в Искитимском районе. Благодаря такому решению семена ценных пород хвойных деревьев можно будет вырастить в 2,5 раза быстрее.

— Уже сейчас подготовлена площадь в 5 га. Скоро будет посажена сосна обыкновенная и сосна кедровая сибирская. Что важно посадка будет осуществляться уже привитыми саженцами. Все это позволит ускорить процесс получения урожая. Лет через 10 мы уже сможем получать там семена с лучшими наследственными свойствами, — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

Если какой-то из годов окажется неурожайным, есть страховка, которая организована на территории области. Этот фонд позволит продолжить сажать семена лесообразующих хвойных пород.

На сегодняшний день на территории области лес восстановлен уже на площади 4,9 тыс. га, а это 83% от годового плана.

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