В Новосибирске на Димитровском мосту водителя обстреляли из пневматики. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска заявил, что его автомобиль обстреляли из пневматического оружия. По словам сибиряка, инцидент произошел 27 сентября на Димитровском мосту. Он рассказал о случившемся в соцсети.

— Меня обстреляли граждане на KIA Rio. На мосту камеры, моя скорость была плюс-минус 80 километров в час. Да, я перестраивался по полосам, но в зеркала смотрю, и если бы они не «тошнили», то ехал бы за ними, так как надо было на Большую, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Новосибирец не уточнил, обратился ли он в полицию после инцидента. А также предпочел, чтобы его жалобу опубликовали анонимно.

Кстати, подписчики якобы пострадавшего не поддержали. По мнению некоторых, за такое поведение на дороге он еще легко отделался.

— Автор, скажи спасибо, что не догнали, и по рогам не дали. Куда ты так опоздал, что на 2 секунды не успел? Правая полоса и есть для того, чтобы ехать в ней и «тошнить».

— Повезло, что из пневматики! В следующий раз за такую езду из травмата обстреляют.

— Автора ролика не смутило, что когда он с левого ряда в правый ушел, то явно заставил Киа тормозить. Если скорость позволяет ехать, то двигайся в среднем ряду, если прям быстрый, то в левом. Это внутренняя культура человека, если это не понимаешь, то смысл объяснять, — написали подписчики паблика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.