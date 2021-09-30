В Новосибирске самогруз сбил маму с ребенком на тротуаре: женщина погибла

На месте работает следственно-оперативная группа. Фото: ГИБДД Новосибирск

В четверг, 30 сентября, в Новосибирске произошла трагедия. На улице Восточный посёлок 41-летний водитель Isuzu насмерть сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– В ДТП 41-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, предварительно ребенок получил переломом руки доставлен в больницу, – уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.

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