В Краснодарском крае поймали новосибирца с крупной партией наркотиков.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Краснодарском красе полицейские задержали новосибирца, перевозившего наркотики в автомобиле. В машине 34-летнего сибиряка правоохранители нашли рюкзак с веществом синего цвета. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции.
— Экспертиза показала, новосибирец перевозил метилэфедрон. Общая масса наркотика составила свыше полутора килограмм. Полицейские установили, сибиряк покупал наркотики в Сети, чтобы сбывать их через тайники-закладки, — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении наркодилера возбудили уголовное дело. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. На время следствия его поместили в СИЗО.
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