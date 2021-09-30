В Краснодарском крае поймали новосибирца с крупной партией наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском красе полицейские задержали новосибирца, перевозившего наркотики в автомобиле. В машине 34-летнего сибиряка правоохранители нашли рюкзак с веществом синего цвета. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции.

— Экспертиза показала, новосибирец перевозил метилэфедрон. Общая масса наркотика составила свыше полутора килограмм. Полицейские установили, сибиряк покупал наркотики в Сети, чтобы сбывать их через тайники-закладки, — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. На время следствия его поместили в СИЗО.

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