Под Новосибирском произошло землетрясение

Магнитуда была небольшой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение произошло днем 29 сентября. Об этом сообщили в единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.

— Событие произошло в местах интенсивной разработки — добыча угля ведется и на открытых разрезах, и на шахтах, здесь же находится шахта Распадская. Событие близкое к поверхности — первые километры, предположительно техногенное, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

К слову, такие толчки происходят не впервые, за последнее время подобные события в этом районе уже наблюдались.

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