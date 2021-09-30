ХК «Сибирь» проиграла ЦСКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Шайбу ЦСКА закинул в ворота сибиряков на 62-ой минуте. Фото: hcsibir.ru

В Москве хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над командой из Новосибирска «Сибирь». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу принимающей стороны.

— Команда играла четко по заданию, довольно неплохо оборонялись, особенно в первом периоде, было достаточно блокированных бросков, сопернику не позволяли выйти на ударную позицию. В атаке хватало суеты, хотя моменты были, могли использовать. Благодарен команде, что взяли на выезде очко, будем готовиться к следующему матчу, — заявил тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Шайбу на 62-й минуте забросил в ворота сибиряков Лукас Валльмарк. Это второе поражение «Сибири» подряд, ранее команда также уступила победу соперникам из ХК «Северсталь».

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