Пробки в Новосибирске на утро 30 сентября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 30 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 30 сентября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского и Ватутина. Заторы наблюдаются на лице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Троллейной, Плахотного, Римского-Корсакова и Блюхера. Движение по улице Студенческой и по проспекту Карла Маркса тоже затруднено.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Зыряновская, Бориса Богаткова и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 30 сентября, составил 6 баллов.

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