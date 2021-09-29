В Новосибирск в начале октября придет похолодание и мокрый снег

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни. Согласно прогнозам, второй осенний месяц для сибиряков встретит сибиряком дождями и холодом.

— В Новосибирске 30 сентября, 1 и 2 октября ожидается пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в среднем будет удерживаться на отметке в +4…+7 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Местные синоптики обещают пасмурную погоду и осадки. Ночью 2 октября возможно будет похолодание до нуля градусов.

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