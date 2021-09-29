Сибирячка уверена, что во всем виноваты врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области мама грудничка обвинила врачей в халатности. ЧП произошло в Маслянинском районе.

— Моему сыну 2 месяца. У него начался насморк, было красное горло. Педиатр нам поставил ОРВИ. Только спустя пару дней ему стало хуже и мы вызвали скорую помощь. Нас госпитализировали, — рассказала КП-Новосибирск Анжела, мама грудничка.

По слова женщины медсестра местной ЦРБ надела на ребенка ингалятор и вышла.

— Сыну стало хуже. У него закатились глаза и он начал синеть. Я сняла с него ингалятор и побежала к медсестре. Сына забрали в реанимацию, — говорит молодая мама.

Сейчас ребенок находится в Новосибирской областной больнице в реанимации. За его состоянием наблюдают врачи.

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