Гендиректор новосибирской фирмы попал под следствие из-за невыплаты зарплат сотрудникам

Директор не платил сотрудникам зарплату больше двух месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске 49-летний директор фирмы, занимающейся строительством мостов и тоннелей, оказался под следствием из-за невыплат сотрудникам. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

— По версии следствия, с 29 июня по 13 сентября 2021 года гендиректор полностью не выплачивал заработную плату 12 работникам организации более двух месяцев подряд. При этом, он имел реальную возможность погасить задолженность перед своими сотрудниками, но деньги руководитель тратил на иные нужды. Общая сумма задолженности по зарплате за июнь достигла более 470 тысяч рублей, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры Железнодорожного района, продолжается.

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