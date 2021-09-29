Дело об убийстве Сергея Соленова дошло до суда

Мужчину убили и закопали на кладбище. Фото: поисковый отряд «Маяк».

В Заельцовском районном суде начали рассматривать дело погибшего пенсионера Сергея Соленова. Напомним, что мужчина пропал осенью 2019 года. Его искали родственники вместе с волонтерами. Тело мужчины было найдено на кладбище.

— Как удалось выяснить следствию, к смерти мужчины причастны трое. С одним из них у погибшего произошел конфликт. Он начал бить сибиряка, а потом ему «помогли» его друзья. В итоге Сергея положили в машину, чтобы попробовать уладить конфликт вдалеке от города, но ничего не получилось, — рассказала КП-Новосибирск Нина Лисицына, старший помощник прокурора Заельцовского района.

По словам одного из мужчин конфликт произошел из-за того, что пенсионер не сделал ему рабочую визу. Сейчас сибиряков обвиняют по двум статьям 111 часть 4 УК РФ — « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 126 УК РФ — «Похищение человека».

В судебном процессе будут участвовать присяжные.

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