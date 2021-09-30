Погода в Новосибирске на 30 сентября 2021 года: сыро и пасмурно

Дожди будут идти до конца недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 30 сентября 2021 года: по-прежнему будет идти дождь, а солнце надолго скроется за осенними тучами. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +5…+7 градусов, ночью — +2...+4. Будет облачно с прояснениями и небольшой дождь с ветром со скоростью 4-9 метров в секунду. В Новосибирской области температура повысится до +10, ночью будет до -1...+4 градусов. Синоптики обещают дожди, ночью — дожди с мокрым снегом. При прояснениях местами туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную день с небольшим дождем. Днем и ночью температура будет держаться около +4…+5.

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