В Новосибирске 750 домов остались без газа на три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 29 сентября, в нескольких районах Новосибирска отключили газ. В общей сложности газоснабжения лишились 750 зданий. Информация об этом появилась на сайте «Мой Новосибирск».

Так, газа лишились жители Октябрьского района. Там его отключили на улицах Воинской, Лескова, Пролетарской, Артиллерийской и других. В Дзержинском районе газ отключили на улице Левитана, Трикотажной, улице Шишкина и т.д. В Центральном районе отключения случились на Партизанской, Николая Островского, Кольцова и других улицах.

Все отключения плановые. Они связаны с подключением газопровода высокого давления. Работы будут идти в течение трех суток. Газ вернется в дома новосибирцев только 2 октября, в 18:00.

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