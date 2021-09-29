В Новосибирске 29 сентября изменится график работы метро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 сентября, в Новосибирске вновь изменится график работы двух станций — «Студенческой» и «Площадь Маркса». Они будут работать на два часа меньше привычного графика — закроются в 22:00. Об изменениях сообщили в пресс-службе подземки.

— Изменения графика согласованы департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Метро закроется раньше из-за строительства станции «Спортивная» — в среду там будут укладывать бетон, — уточнили в пресс-службе метрополитена.

При этом остальные станции Ленинской линии будут работать в привычном графике — до полуночи, по первому и второму кругу. Промежуток в движении поездов не превысит 12,5 минут.

По Дзержинской линии метрополитена поезда также будут ездить в установленном порядке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.