В Новосибирске создадут водно-лесной каркас по проекту французского архитектора

Парк будет реализован в 2022 году Фото: Павел КЛОКОВ

Французский архитектор присоединится к созданию водно-зеленого каркаса в Новосибирске. Об этом стало известно на заседание первой рабочей группы, которая прошла в мэрии по созданию водно-лесного каркаса. Проектом будет заниматься известный ландшафтный дизайнер Мишель Пен.

— Он очень известный французский архитектор, делал много ландшафтных парков, в том числе для Москвы. Сейчас мы с ним взаимодействуем по поводу создания водно-зеленого каркаса. Это будет интересное взаимодействие с французами, где они передадут нам свой уже наработанный опыт. Кроме того, с Мишелем работают наши архитекторы и директор фабрики «Синар», который договорился с ним, что тот сделает небольшой парк рядом с его предприятием, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Сейчас проект находится на стадии доработки и скоро будет опубликован на портале «Зеленый Новосибирск». Планируется, что разработка будет реализована уже в следующем году. Проект будет создан при поддержке Минстроя РФ.

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