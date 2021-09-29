В Новосибирске создадут водно-лесной каркас по проекту французского архитектора

Парк будет реализован в 2022 году
Фото: Павел КЛОКОВ
Французский архитектор присоединится к созданию водно-зеленого каркаса в Новосибирске. Об этом стало известно на заседание первой рабочей группы, которая прошла в мэрии по созданию водно-лесного каркаса. Проектом будет заниматься известный ландшафтный дизайнер Мишель Пен.
— Он очень известный французский архитектор, делал много ландшафтных парков, в том числе для Москвы. Сейчас мы с ним взаимодействуем по поводу создания водно-зеленого каркаса. Это будет интересное взаимодействие с французами, где они передадут нам свой уже наработанный опыт. Кроме того, с Мишелем работают наши архитекторы и директор фабрики «Синар», который договорился с ним, что тот сделает небольшой парк рядом с его предприятием, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.
Сейчас проект находится на стадии доработки и скоро будет опубликован на портале «Зеленый Новосибирск». Планируется, что разработка будет реализована уже в следующем году. Проект будет создан при поддержке Минстроя РФ.
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