В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 29 сентября, под окнами высотки на улице Высоцкого 41/2 горожане заметили лежащую на земле женщину. Ей вызвали бригаду медиков. Те зафиксировали смерть. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Скорой помощи Ирина Большакова.

— Вызов поступил примерно в 6 утра. Смерть женщины наступила до приезда медиков. На вид умершей около 40 лет, — уточнила КП-Новосибирск медик.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться СК. Причину смерти женщины, найденной под окнами высотки, установит судмедэкспертиза.

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