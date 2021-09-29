В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвую женщину.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В среду, 29 сентября, под окнами высотки на улице Высоцкого 41/2 горожане заметили лежащую на земле женщину. Ей вызвали бригаду медиков. Те зафиксировали смерть. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач Скорой помощи Ирина Большакова.
— Вызов поступил примерно в 6 утра. Смерть женщины наступила до приезда медиков. На вид умершей около 40 лет, — уточнила КП-Новосибирск медик.
В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться СК. Причину смерти женщины, найденной под окнами высотки, установит судмедэкспертиза.
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